BaltmannsweilerSeit geraumer Zeit prägen die drei Windräder den Blick über den Schurwald. Seit neun Monaten laufen die Rotoren im Probebetrieb, am Samstag hat die EnBW die drei Windräder am Goldboden bei Manolzweiler offiziell in Betrieb genommen. Wie Dirk Güsewell, der Leiter der Projektentwicklung Energiewende bei der EnBW, erläuterte, sollen die Windräder mit einer Nabenhöhe von 164 Metern Höhe und 65 Meter langen Rotorblättern in den kommenden 25 Jahren rund 25 Millionen Kilowatt Strom pro Jahr liefern und damit den Strombedarf von rund 7500 Haushalten decken. Andre Baumann, Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, und Winterbachs