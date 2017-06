Windeln und Schraubenzieher

OSTFILDERN: 400 Schüler nehmen am 8. IHK-Berufsparcours teil - Begabungen testen und Orientierung schaffen

Beim 8. IHK-Berufsparcours ging es in Nellingen An der Halle noch nicht darum, welchen Beruf die Jugendlichen einmal erlernen wollen. Das Ziel war vielmehr eine Richtungsentscheidung der Schüler. Sie sollten erkunden, wo ihre Begabungen liegen und was ihnen Spaß machen könnte.