Anzeige

Was da so alles an Erntedankgaben in die evangelische St. Blasius-Kirche in Nellingen gebracht wurde, fanden die Aufbauhelfer - sieben Konfirmanden und Ali Junis Ismael aus dem Irak - teilweise recht lustig. Der Strukturwandel bei den Gaben ist unverkennbar und für den Diakonie- sowie Tafelladen prima.

Stolz zeigte die Mesnerin Annette Liedle großformatige Fotos der Erntedankgaben aus den vergangenen Jahren. Sie verraten mehrerlei: Erstens, dass die Mesnerin und ihre Helfer sich jedes Jahr viel Mühe geben und sich ein neues Thema überlegen. Da gab es schon eine Fruchtsäule, ganz