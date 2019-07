Hochdorf/SchlaitdorfWo, bitte, liegt Schlaitdorf? Von dem kleinen Ort ganz im Südwesten des Landkreises Esslingen hat man schon mal gehört, aber ansonsten fristet die nur gut 1900 Einwohner zählende Kommune eher ein Schattendasein. Nicht für Sascha Richter. In seinem Leben wird Schlaitdorf zumindest in den nächsten acht Jahren eine zentrale Rolle spielen. Denn der 42-jährige Hochdorfer übernimmt dort Anfang September das Bürgermeisteramt. Am 7. Juli war Richter zum Nachfolger von Dietmar Edelmann gewählt worden, der 16 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde geleitet hatte und sich nun in den Ruhestand verabschieden wird. Gleich im ersten Wahlgang hatte