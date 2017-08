Wild auf Wald

KREIS ESSLINGEN: Drei Försterinnen sind im Forstamtsbezirk des Landkreises im Einsatz

Heimat ist für mich...der Landkreis Esslingen. Mittlerweile ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man im Forst auch tatsächlich in seiner Heimat arbeiten kann. Umso glücklicher bin ich, dass ich - nachdem ich während des Studiums viel unterwegs war - nun in Kirchheim arbeiten kann.Carla HohbergerRevierleiterinHeimat ist für mich ...mein Elternhaus, schöne Kindheitserinnerungen und viele alte Bekannte. Ein Ort oder eine Region, in der man sich auskennt und in die man jederzeit gerne zurückkehrt. Geografisch gesehen ist das für mich die Schwäbische Alb mit ihren tiefen Tälern und markanten Aussichtsfelsen. Forstlich gesehen sind es alte Buchenbestände an steilen Berghängen, genauso wie die Wälder, in denen ich als Kind viel Zeit verbracht habe. Schätzen gelernt habe ich meine Heimat jedoch erst so richtig, nachdem ich mehrere Jahre in anderen Ecken Deutschlands gelebt habe. Diana Neuhauser FörsterinHeimat ist für mich ...auf den ersten Blick ein Sehnsuchtsort meiner Kindheit. Meine Kindheit in einem kleinen Weiler mitten im Naturpark Strom- und Heuchelberg war ein bisschen wie in Bullerbü. Da meine Eltern aber beide aus dem schwäbischen Oberland stammen, wo ich viele Verwandte habe, fällt es mir schwer, die Heimat territorial genau zu verorten. Deshalb mache ich den Begriff am besten an der Sprache fest: Dort, wo man noch Schwäbisch schwätzt, fühle ich mich zugehörig. Dass meinen drei Kindern ihr Dialekt meist nicht anzuhören ist, bedaure ich schon etwas. Da geht in der nächsten Generation ein Stück Identität und Heimat verloren. Mein Ältester neckt mich gerne mit dem Thema. Wenn er sich von mir verabschiedet, tut er das gerne breit grinsend mit einem lang gezogenen „Adeeee“. Elke Rimmele-Mohl Försterin und Waldpädagogin