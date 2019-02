Kreis EsslingenDas Kunstprogramm der Kreissparkasse hat eine lange Tradition und geht 2019 ins 48. Jahr. Nach einer umbaubedingten Kunstpause erfolgt in diesem Jahr die Wiederaufnahme mit Neuausrichtung der Konzertreihe Junge Interpreten; sie kann auf eine über zwanzigjährige Tradition verweisen und startet im Herbst in die 22. Auflage. Den Ausstellungsreigen eröffnet der Künstler Xianwei Zhu, ein Wanderer zwischen Asien und Europa, Deutschland und China. Er gehört zu den erfolgreichen Malern seiner Generation mit Auszeichnungen und Ausstellungen im ganzen Land. Die Kreissparkasse zeigt vom 19. März bis 18. Mai in ihrer Kirchheimer Galerie unter dem