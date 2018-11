Kreis EsslingenWenn man wie die römisch-katholische Kirche in Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden denkt, sind 50 Jahre kurz: Also ist der „Ständige Diakon“ ein junger Beruf. Seine Wurzeln sind aber knapp 2000 Jahre alt. Drei Diakone aus dem Landkreis, seit 14 bis 25 Jahren in diesem Amt, haben viel zu erzählen.

Die römisch-katholische Kirche hat den Beruf vor 50 Jahren wieder entdeckt. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind derzeit 95 Diakone im Hauptberuf und 90 mit Zivilberuf tätig. Diakon ist dort ein Fortbildungsberuf und steht nur Männern ab 35 Jahren offen. Peter Seidl aus Nürtingen war vorher Mechanikermeister, Rainer Wagner aus