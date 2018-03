Kreis EsslingenEine Safari bei 40 Grad ist für Philipp Müller (Name von der Redaktion geändert) unmöglich. Sein Körper würde überhitzen. Der 31-Jährige kann nicht schwitzen. Er leidet an Ektodermaler Dysplasie (ED), einer genetisch bedingten Erbkrankheit. Die Häufigkeit wird auf 1:5000 geschätzt. Damit zählt die Entwicklungsstörung, die Haut, Haare, Zähne und Schweißdrüsen betrifft, zu den seltenen Erkrankungen. Um ein öffentliches Zeichen für die Anliegen von Betroffenen zu setzen, wurde vor zehn Jahren der „Tag der seltenen Erkrankungen“ ins Leben gerufen. In diesem Jahr ist es der 28. Februar.

Philipp Müller ist ein