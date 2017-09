Anzeige

Was vor sechs Jahren an den Start gegangen ist, hat sich längst im örtlichen Veranstaltungskalender etabliert: die Bürgerreihe „Filderstadt kennenlernen“. Die Teilnahme ist oft kostenlos. Seit den Anfängen haben rund 1800 Interessierte 73 Angebote besucht. Patrick Rapp, der Leiter des Referats für Wirtschaft und Marketing der Stadt, freut sich auch 2017/2018 auf viele Teilnehmende. Er lädt alle Bürger ein, quasi „Kurzurlaub in der eigenen Stadt zu machen und dabei Neues zu entdecken“. Rapp versichert, dass es in Filderstadt (noch) jede Menge „verborgene Schätze“ zu heben gelte.

Die verschiedenen Stellen der städtischen „Ideenschmiede“ haben