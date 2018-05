EsslingenSchlank, fit, schön: Jedes Jahr zur Bikinisaison wimmelt es in Magazinen von neuartigen Diät-Trends, die angeblich zum Erfolg führen sollen. Frauen wollen eine schlanke Figur, Männer einen muskulösen Körper. Doch trotz Garantieversprechen scheitern die Abnehmversuche häufig. Was ist überhaupt dran an diesen Diäten und wie schafft man es tatsächlich zu seinem Wohlfühlgewicht? Gisela Altenberger, Diplom-Oecotrophologin von der AOK Neckar-Fils, erklärt, wie man wirklich erfolgreich abnimmt.

Immer wieder wird man mit neuartigen Diäten überschüttet, und man könnte meinen, es gibt von Jahr zu Jahr mehr. Wer denkt die sich aus?