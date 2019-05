HochdorfIn der urigen Weinstube „Schnakenstich“ ist an diesem Samstagabend jeder Platz besetzt. Die sonst einzeln stehenden Tische sind zusammengeschoben. Ob größere Freundesgruppe oder bunt zusammen gewürfelte Tischnachbarn – es herrscht vom ersten Moment an eine urgemütliche und lockere Atmosphäre. Auf den Tischen liegen schottische Clan-Namen: So werden aus den Gästen für die nächsten Stunden die „Frasers“, „MacGregors“, „Grants“ oder auch die „MacEwans“. Voller Vorfreude warten alle auf das Trio „Can Seo“, bestehend aus dem „schwäbischen Schotten“ Alec Farrell (Dudelsack) – 1938 in Edinburgh als Mitglied des Ferguson-Clans geboren, der Liebe wegen