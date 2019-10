KöngenPolitische Themen verpackt Hank M. Flemming in Poesie. Im Hauptberuf ist der 31-Jährige Psychologe, arbeitet nach abgeschlossener Promotion am Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien. Die Leidenschaft des Moderators und Sprachspielers aber gehört den Poetry Slams. Das sind Wettbewerbe, in denen die Teilnehmer selbst geschriebene Gedichte vortragen – dabei darf nicht getanzt oder gesungen werden. Auch Requisiten und Kostüme sind verboten. Am 15. November moderiert der bestens vernetzte Slammer gemeinsam mit Lena Stokoff den ersten Köngener Poetry Slam, der im Schloss stattfindet.

Veranstalter sind die Gemeinde Köngen und das Jugendhaus