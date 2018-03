Leinf.-Echterdingen (eli) - Nicht nur an Spitzentagen werden die Parkpositionen für Flugzeuge in Stuttgart knapp. Flughafendirektor Georg Fundel sieht die Westerweiterung als unverzichtbar an. Sie soll in Stufen erfolgen. Ein Dutzend neue Positionen wird es im ersten Schritt geben. Vorarbeiten für die Verlegung des Tanklagers laufen.

