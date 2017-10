Anzeige

Auf vielen Dachböden schlummern Schätze von kaum messbarem und vor allem von sehr individuellem Wert. Als sich einige Mitglieder des Seniorenrats in Baltmannsweiler jüngst an ihre Kindheit und ihre früheren Spielsachen erinnerten, überlegten sie, ob das eine oder andere Exemplar von früher wohl noch vorhanden sei. Deshalb durchstöberten sie ihre Dachböden und fanden dort einige antike Kostbarkeiten. In einer Ausstellung werden die historischen Spielsachen nun öffentlich präsentiert. Und zwar nicht nur die des Seniorenrats: Da das Gremium noch weitere Schätze auf dem Gemeindegebiet vermutete, rief man im