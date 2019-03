OstfildernÄltestenrat, Technischer Ausschuss, Verwaltungsausschuss, Fraktion, Gemeinderat – seit nahezu fünf Jahrzehnten vergeht für ihn fast keine Woche, außer in den Ferien, ohne eine dieser Sitzungen. Die Kommunalpolitik hat sein Leben bestimmt. Und so soll es bleiben. 77 Jahre ist Werner Schmidt mittlerweile alt. Seit 13 Jahren genießt der frühere Grundschulrektor seinen Ruhestand. Doch von der Arbeit im Gemeinderat will er nicht lassen. Keine Frage, dass er bei der Wahl am 26. Mai erneut antreten wird. Natürlich wieder auf dem Spitzenplatz der SPD-Liste, den dem über alle Fraktionsgrenzen hinweg geschätzten Urgestein der Ostfilderner Kommunalpolitik