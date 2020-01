WernauEnde Mai wird Stegmaier am Stadtplatz schließen. Diese Nachricht hat in Wernau eingeschlagen und Bestürzung ausgelöst. In dem einzigartigen, quirligen Laden ist schließlich immer Betrieb. Dennoch sehen die Brüder Manfred und Stefan Stegmaier keine Zukunft mehr für ihn.

„Guck doch mal bei Stegi“ – dieser Tipp ist bisher in Wernau allgegenwärtig. Bei Stegmaier gibt es Schreib-, Spiel- und Haushaltswaren, Bücher, Zeitschriften, Toto-Lotto, Zigaretten, ein paar Hygieneartikel und Tierfutter. Dort kann man Passbilder machen lassen und eine Postagentur ist ebenfalls vertreten. Trotzdem ist das alles, auf 570 Quadratmetern vereint, kein beliebiges