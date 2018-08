WernauDer fließende Verkehr stockt zu oft und die ruhenden Vehikel blockieren die Parkplätze zu lange. So lässt sich die Situation in der Kirchheimer Straße in Wernau zusammenfassen. Das Parkproblem wollte die eine Hälfte des Gemeinderats mit Parkscheinautomaten in den Griff bekommen. Bislang reicht es, die Parkscheibe einzustellen – und sie unauffällig immer wieder weiterzudrehen, bevor die Kontrolleure kommen. So wird es wohl noch eine Weile bleiben. Denn nach einem Abstimmungspatt im Gemeinderat liegt das Thema auf Eis.

Einer ist froh, dass die Parkscheinautomaten gerade nicht bei ihm auf dem Tisch liegen: Bürgermeister Armin Elbl. Er war immer