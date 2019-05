WernauWenn es in Wernau nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln duftet und die Blumenpracht in voller Blüte ist, ist Maimarkt. Diesmal sogar ein Jubiläumsmarkt, denn die größte Frühlingsattraktion in Wernau fand am Sonntag zum 25. Mal statt. Auch dieses Mal war für jeden etwas dabei. Der Startschuss war zwar erst um 11 Uhr auf den Antiquitäten- und Trödelmarkt, dennoch waren schon viele Besucher vorher in der Innenstadt unterwegs.

Die Kirchheimer und die Hauptstraße verwandelten sich in eine lange und gemütliche Fußgängerzone. Hunderte Händler boten ihre Waren an und lockten die Kunden mit Sonderangeboten und speziellen Schnäppchen zu ihren