WernauDarauf warten die Bewohner des Freitagshofs schon lange: Tempo 30 auf den rund 100 Metern Landesstraße, die durch den kleinen Weiler vor den Toren Wernaus führt. Nun hat das Regierungspräsidium Stuttgart dem Antrag stattgegeben. Das teilte Sabine Dack-Ommeln in ihrer Funktion als stellvertretende Bürgermeisterin in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit. Die Behörde habe bestätigt, dass die Lärmwerte geprüft worden seien und die Stadt eine Güterabwägung vorgenommen habe. Außerdem, so Dack-Ommeln, habe das Land die Ampelquerung über die L 1207 bewilligt. Die Details müssten allerdings noch vom Straßenbauamt geklärt werden.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung war im Gemeinderat mehrfach diskutiert worden. Im November 2017 hatte zunächst eine Mehrheit gegen die Aufnahme des Tempolimits in den Lärmaktionsplan gestimmt. Die Bewohner des Freitagshofs hatten sich darauf mit einer Resolution gewehrt und insbesondere die Sicherheit von Bewohnern und von Radfahrern ins Feld geführt.

„Seit Jahrzehnten überfällig“

Um die neuen Gesichtspunkte zu berücksichtigen, setzte der Gemeinderat das Thema alsbald wieder auf die Tagesordnung. Im Februar 2018 stimmte die Mehrheit schließlich zu, den Antrag auf Tempo 30 aufrechtzuerhalten. Dem hat nun die Landesbehörde zugestimmt. Die Bewohner des Freiheits seien „überaus erleichtert“, kommentierte Willi Schmid die Entscheidung des Regierungspräsidiums.

Solange es keine Aussicht auf eine Umgehungsstraße gebe, sei „Tempo 30 die „sinnvollste und einfachste Lösung“ für eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation für die im Freitagshof lebenden Menschen wie auch für Spaziergänger und Radfahrer, die durch den Weiler kommen. „Das ist seit Jahrzehnten überfällig“, betonte Schmid. Die Bewohner des Freitagshof danken den Landtagsabgeordneten Andreas Schwarz (Grüne) und Karl Zimmermann (CDU) für ihre tatkräftige Unterstützung.