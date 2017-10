Wernau sucht den Super-Bizeps

WERNAU: Buntes Programm und verkaufsoffener Sonntag bei der 20. Biegelkirbe - Erstmals Armdrückwettbewerb für Männer und Frauen

(sys) - Der Bund der Selbständigen in Wernau (BdS) veranstaltet zusammen mit der Stadt am Sonntag, 15. Oktober, die 20. Biegelkirbe. Der traditionelle Wernauer Herbstmarkt am verkaufsoffenen Sonntag bietet Gelegenheit zum Shoppen, Schlemmen und Schauen. Erstmals wird ein Wettbewerb im Armdrücken ausgetragen.