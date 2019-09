WernauOb mehr herauskommt als ein Mitfahrbänkle, das weiß man nicht. Es liegt an den Ideen der Wernauer Bürger, die zu drei Workshops zum Thema Mobilität eingeladen sind. Und daran, ob die Stadt Geld zur Verwirklichung bereitstellt. Initiatorin der Bürgerbeteiligung „Mobilität in Wernau“ ist Andrea Albig, die Koordinatorin von Vera – Vernetzt und aktiv im Alter. Dieses Mal richtet sich die Aktion von Vera nicht nur an 65 plus, sondern an alle Generationen.

Andrea Albig hat sich Unterstützung für ihre Aktion geholt. Bei der „Allianz für Beteiligung“, die von vier Landesministerien getragen wird, hat sie einen Beratungs-Gutschein über 4000 Euro