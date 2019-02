Wernau Die Stadt Wernau will dieses Jahr 7,4 Millionen Euro investieren. An allen Schulgebäuden wird saniert, ein Flüchtlingsheim aufgestellt, am Pfarrhauser Schloss wird umgebaut, drei Straßensanierungen und die Sanierung der Laichlestaffel stehen an, die Bodenbachverdolung wird erneuert und schließlich brauchen Feuerwehr und Bauhof neue Fahrzeuge. Nachdem der Gemeinderat den Etat beschlossen hat, steht nun der Zeitplan für das Investitionsprogramm weitgehend fest. Stadtbaumeister Patrick Klein war selbst vom Umfang überrascht, als er die Liste endgültig zusammenstellte.

Teckschule: 1,06 Millionen Euro sind 2019