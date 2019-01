Wernau: Pflegeeinsatz an den Baggerseen

Gut 30 Helfer beim Pflegeeinsatz des Nabu-Kreisverbands an den Baggerseen

30 Helferinnen und Helfer schnitten am Samstag nicht nur das Gestrüpp an den Wernauer Baggerseen zurück. So soll das ökologische Gleichgewicht erhalten bleiben.