Wernau (red)Am Montagnachmittag kam es beinahe zu einem Personenunfall am Bahnhof in Wernau. Ein älterer Mann konnte von Passanten durch ihr beherztes Eingreifen gerettet werden, als die S-Bahn in den Bahnhof Wernau einfuhr. Der Zugführer konnte eine Schnellbremsung einleiten. Die Zuginsassen wurden bei der Bremsung nicht verletzt. Es kam zu Behinderungen im Bahnverkehr. Die Feuerwehr Wernau, der Rettungsdienst und die Polizei war mit starken Kräften vor Ort.