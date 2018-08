Wernau In der Urlaubszeit ist die Parksituation in Wernau entspannt. Doch bald fängt die Sucherei nach Stellplätzen wieder an. Der Gemeinderat hat auch gesucht: nach einer Alternative zur Parkscheibe. Parkscheinautomaten, um den Wechsel zu beschleunigen und nebenbei Geld einzunehmen? Sanduhren als Ergänzung? Dafür gibt es derzeit keine Mehrheit im Gremium. Auch die Bürger, die am Dienstag zur EZ-Sommerredaktion vors Quadrium kamen, halten wenig von Automaten, allenfalls wenn die ersten 30 Minuten kostenlos bleiben. Mehrfach wurde die Parkplatznot in den Wohngebieten angesprochen.