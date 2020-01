Wernau/EsslingenNicht zu einem Geständnis bereit war am Donnerstagnachmittag der 35-jährige Angeklagte vor dem Esslinger Amtsgericht. Dem Masseur wurde sexuelle Nötigung zur Last gelegt. Bei einer Hamam-Behandlung, einer orientalischen Ganzkörper-Schaummassage, soll er am 5. November 2018 an seinem Arbeitsplatz in einer Sauna- und Wellnesseinrichtung in Wernau eine 50-jährige Stammkundin mehrfach unsittlich berührt haben.

Er könne sich zwar daran erinnern, dass sein Chef ihn wegen einer Beschwerde zur Rede gestellt habe, aber dass er die Kundin zweimal im Schambereich und einmal zwischen den Pobacken berührt haben soll, stritt er ab. „Ich weiß