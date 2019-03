Wernau: Eidechsen müssen ein Stück weiter wandern

Tiere werden für Gewerbeflächen umgesiedelt – Sie erhalten einen schöneren Lebensraum nebenan

In der Unteren Neuen Wiesen in Wernau sollen Eidechsen in die direkte Nachbarschaft in neu angelegte Habitate umgesiedelt werden. In ihrer aktuellen Heimat will die Stadt eine Gewerbefläche vermarkten.