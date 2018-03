(aia) - Seit 2009 unterstützt die Stadt Wernau mit der Wernau Card Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien. Sie erhalten unter anderem Ermäßigung im Hallen- und Freibad, in der Bücherei, der Musikschule, bei der Stadtranderholung oder beim Mittagessen in der Schule. Jetzt wird die Wernau Card auf Erwachsene ausgeweitet. Dabei geht es um Familien, die Transferleistungen vom Staat beziehen und dann gemeinsam die genannten Leistungen günstiger nutzen können, aber auch um Langzeitarbeitslose und nicht zuletzt um Flüchtlinge. Ausgenommen ist allerdings das vergünstigte Mittagessen in der Schule - das bleibt den Kindern und Jugendlichen