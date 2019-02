WernauEin Schritt in die Zukunft wurde in der Gemeinderatssitzung im Januar beschlossen. Die Fraktion Wernauer Bürger Liste / Junge Bürger (WBL/JB) sowie die CDU-Fraktion stellten den Antrag, dass in Wernau zwei Ladesäulen für je zwei Elektrofahrzeuge aufgestellt werden. Die Stadtverwaltung handelte prompt und lud in die Sitzung je einen Vertreter der EnBW und der Teckwerke ein, damit diese ihre Konzepte vorstellen konnten und die Säulen dieses Jahr noch in Betrieb gehen könnten. „Es hat ein Umdenken stattgefunden“, erläuterte Bürgermeister Armin Elbl. Letztes Jahr sei ein ähnlicher Antrag, mit großer Mehrheit, abgewiesen worden. Nun haben aber die