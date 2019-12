WernauIm Bademantel aus der Wellness-Oase ins Parkhaus schlappen und am Automaten einen Euro nachbezahlen, das muss in Wernau künftig nicht mehr sein. Das kann bald bequem aus dem Liegestuhl per Smartphone und App erledigen. Der Gemeinderat beschloss, das sogenannte Handy-Parken für die Parkflächen am Quadrium und das Parkhaus Stadtmitte einzuführen. Für eine dreijährige Versuchsphase wird mit der Parkster GmbH ein Vertrag abgeschlossen. Dieselbe Park-App verwendet Plochingen schon seit diesem Sommer, und auch Reichenbach hat die Einführung kürzlich beschlossen, was die neue Bezahlmethode noch attraktiver macht.

Das schwedische Unternehmen