Anzeige

(red) -„Leben retten ist einfach - jeder kann es!“ Diese Botschaft will die Medius-Klinik Kirchheim diese Woche verbreiten. „Oftmals sind Menschen im Ernstfall überfordert, weil sie zuerst an die stabile Seitenlage oder den Wechsel zwischen Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung denken. Dass eine Herzdruckmassage ausreicht, wissen viele nicht. Man kann nichts falsch machen“, weiß Thorsten Lukaschewski, Chefarzt der Klinik für Anästhesie in Kirchheim. Jeden Nachmittag von 14.30 bis 17 Uhr kann man diese Hilfemaßnahme im Foyer der Klinik lernen und üben.

Auch ohne Ersthelferkenntnisse ist es einfach, Leben zu retten: