Werbung für das Goldgelb-Festival

Kinder des Schanbacher Horts bemalen hölzerne Sonnenblumen

In leuchtendem Gelb und zartem Orange machen 80 hölzerne Sonnenblumen an den Eingängen der Aichwalder Ortsteile dezent Werbung für das bevorstehende Goldgelb Festival. Das Musikspektakel mit acht Bands, das vom Krummhardter Kulturverein organisiert wird, geht vom 15. bis zum 19. August wieder im Schatten des Krummhardter Wasserturms inmitten eines blühenden Sonnenblumenfelds über die Bühne. Bemalt wurden die 80 hölzernen Sonnenblumen von den Kernzeitkindern in Schanbach, Aichschieß und Aichelberg.