DenkendorfSeit zwölf Jahren entsendet die Katholische Kirchengemeinde St. Johann Baptist in Denkendorf junge Menschen als Freiwillige nach Riberalta im Nordosten Boliviens. In diesem Jahr sind erstmals die beiden Stellen noch nicht besetzt. Die Zeit drängt, denn vom 22. bis zum 24. März findet in Wernau das erste von drei verpflichtenden Vorbereitungsseminaren statt, das die jungen Menschen absolvieren müssen, bevor sie im Juli oder August nach Bolivien reisen.

Das beunruhigt Helga Bunk, die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats und Ansprechpartnerin für die Freiwilligen. Warum es in diesem Jahr so schleppend läuft, kann sie sich nur schwer