Leinfelden-EchterdingenEs ist Premierenabend im Theater unter den Kuppeln: Die über 100 Premierengäste stoßen kurz vor Vorstellungsbeginn im Foyer noch auf einen spannenden Theaterabend an, da sind sie auch schon mitten drin im Geschehen. Völlig verstört und außer Atem stürzt der Hausierer von Gunten (Steffen Kocher) herein und bittet an der Bar – die in diesem Moment zur Dorfkneipe im (fiktiven) schweizerischen Ort Mägendorf wird – den Wirt (Martin Buchau) darum, telefonieren zu dürfen. „Ich bin nicht der Mörder, ich bin zufällig über sie gestolpert“ wiederholt er immer und immer wieder. Im Wald ist er auf die übel zugerichtete Leiche der kleinen Gritli