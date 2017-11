Anzeige

(red) - Seit 15 Jahren verbessert das Gewaltschutzgesetz inzwischen den Schutz vor häuslicher Gewalt, und dennoch bleibt das Thema ein Tabu. Jede vierte Frau in Deutschland hat mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in der Partnerschaft erlebt. Auch viele Kinder sind davon betroffen - direkt oder indirekt als Zeugen.

Die Auswirkungen auf ihr Leben sind gravierend und dennoch wird nicht darüber geredet. Im Landkreis Esslingen eskalierten im vergangenen Jahr die Konflikte in Paarbeziehungen derart, dass die Polizei 336 Mal wegen häuslicher Gewalt ausrücken musste und 127 Wohnungsverweise