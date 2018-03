Weniger Schulanfänger

Kreis Esslingen (rok) – Die Zahl der Schulanfänger im Kreis Esslingen sinkt. 4229 Kinder kommen in diesen Tagen in die Schule, etwa 100 weniger als Vorjahr. Von der Grundschule wechseln weniger Kinder auf die Realschule, dafür steigen die Schülerzahlen an den Gemeinschaftsschulen kräftig. Die Unterrichtsversorgung ist nach Auskunft des Staatlichen Schulamts im Kreis Esslingen gesichert.