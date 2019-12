PlochingenDie Stadt Plochingen führt seit 2010 das vier Jahre zuvor von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA) aufgebaute kommunale Energiemanagement (KEM) selbstständig fort. Ursprünglich umfasste es 21 Liegenschaften, inzwischen wurde es auf 23 ausgedehnt. Die erhobenen Daten bildeten die Grundlage, um frühzeitig Energieeinsparmaßnahmen zu ergreifen.

2011 stieg die Stadt in das Energieeinspar-Contracting (ESC) ein. Ein Vertragspartner investierte damals in energetische Sanierungen, die in 14 Liegenschaften umgesetzt wurden. Der ESC-Vertrag endet im Jahr 2022, dann müssten die jährlichen Energieeinsparungen die