Wenig Begeisterung für Hotelpläne

NüRTINGEN: Investor will Hotel neben der Kunstakademie bauen - Gut besuchte Bürgerinformation

Bei der Bürgerinformation zum geplanten Hotel neben der Kunstakademie wurde klar: Viele Bürger finden den Bau zu massiv und zu nahe am Fluss. Es gebe in Nürtingen einen Mangel an Hotelplätzen, doch der Bau sei ständig aus irgendwelchen Gründen gescheitert, erklärte Oberbürgermeister Otmar Heirich, bis vor zwei Jahren Investor Hans-Joachim Neveling kam,. Er hat bereits sechs Hotels.