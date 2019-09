WendlingenDas Backhäusle im alten Ortskern von Unterboihingen ist oft in Betrieb. Viele Gruppen aus Wendlingen und der Region kommen ins Stadtmuseum, um da mit dem ehrenamtlichen Team zu backen. „Nicht nur für Kinder ist es spannend, mal zu sehen, wie in früheren Zeiten gebacken wurde“, findet Traudel Hoefer. An sonnigen Tagen werden dann frisches Brot, Deie und Kuchen gegessen. Am schönsten findet es die Hausfrau, „wenn wir den Kuchen mit Äpfeln aus dem Museumsgarten belegen.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Peter verbringt sie viel Freizeit im Stadtmuseum, das im historischen Pfarrhaus der Kirchengemeinde St. Kolumban einen neuen Platz gefunden