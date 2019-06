WendlingenKommt der 21-Jährige, der in Wendlingen seinen besten Freund mit zwei Messerstichen schwer verletzt hat, in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung? Am Stuttgarter Landgericht geht es um den Vorwurf eines versuchten Tötungsdelikts, Beleidigung und Bedrohung.

Am vierten Verhandlungstag wurden die vorläufig letzten Zeugen vernommen, um den Tatablauf vom 3. Dezember darzustellen. Damals wurden in Wendlingen die Stände des Weihnachtsmarktes aufgestellt. Die Tat soll sich zwischen Verkaufsbuden und arbeiteten Männern abgespielt haben. Als unmittelbare Tatzeugen hatten die Richter der Stuttgarter Schwurgerichtskammer bereits diese