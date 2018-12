WendlingenWenn eine Rettungszufahrt in Wendlingen zugeparkt ist, erfährt das Ordnungsamt innerhalb von Sekunden per SMS, dass die Feuerwehr im Ernstfall nicht auf das Gelände käme. In Wendlingen und in Magstadt laufen noch bis Ende des Jahres 2019 zwei Leuchtturmprojekte der EnBW und der NetzeBW. Gemeinsam mit der Firma Brunata-Minol-Zenner testen die Fachleute, wie sich mittels Sensoren die Abläufe in der Stadt steuern lassen. Als „vernetzte Kommune“ nutz Wendlingen nun die Chancen des digitalen Wandels.

„Es ärgert mich, wenn Rettungszufahrten zu den Schulen zugeparkt sind“, sagte Bürgermeister Steffen Weigel bei der Präsentation des Projekts,