Wendlingen Mit ihren aschfahlen Gesichtern aus Muschelkalk sehen die japanischen Puppen sehr erhaben aus. In einer Vitrine zeigen Mitglieder des Wendlinger Museumsvereins unter anderem Figuren in asiatischen Trachten. Ihre seidenen Kostüme sind fein gearbeitet. Daneben liegt ein Reislöffel, bis an den Rand mit Körnern gefüllt. Auch der Sonnenschirm aus Papier erinnert an Japan. „Internationale Trachtenpuppen“ heißt die neue Ausstellung im Stadtmuseum Wendlingen. Die Schau haben Peter Hoefer, Gaby Rödl und Eva Geiger zusammengestellt. „Viele Sammler haben uns unterstützt“, freut sich Geiger über das gelungene Projekt. Die leidenschaftliche Sammlerin führt