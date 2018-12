WendlingenDer Kindergarten Stadtmitte in Wendlingen ist jetzt eine „Sprach-Kita“. Leiterin Andrea Zaiser nimmt mit ihrem Team seit Herbst 2017 teil am Bundesprogramm des Familienministeriums, das allen Kindern eine „alltagsintegrierte Sprachbildung“ ermöglichen will. Seit Januar arbeitet Susanne Kopp nun als Fachkraft in dem Kindergarten mit zehn Krippen- und 45 Kindergartenplätzen mit. Ihre Aufgabe ist es, den Erzieherinnen in Schulungen zu vermitteln, wie man den Spracherwerb der Jungen und Mädchen auch im Alltag stärkt. „Das beginnt damit, dass wir das Schuhe binden mit einfachen Sätzen begleiten“, nennt Kopp ein Beispiel, wie das spielerisch