Wendlingen (dpa/lsw)Mit einer Feierstunde ist in Wendlingen am Neckar der letzte Tunnel der neuen ICE-Trasse nach Ulm durchgeschlagen worden. Mit dem Ende des Maschinenvortriebs beim Bau des Albvorlandtunnels seien die beiden Tunnelröhren des letzten großen Tunnels erfolgreich vorgetrieben, teilte ein Sprecher des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm am Dienstag mit. Somit sei auch der gesamte Tunnelvortrieb der Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm mit einer Gesamtlänge von fast 61 Kilometern nahezu abgeschlossen.

«Die Fahrtzeit zwischen Stuttgart und Ulm im Fernverkehr wird auf rund eine halbe Stunde fast halbiert», sagte Thorsten Krenz, der