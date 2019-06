Leinfelden-EchterdingenBeim Aussteigen aus dem Flugzeug rutscht das Mobiltelefon aus der Jackentasche. Als das Handy eine halbe Stunde später im Bus fehlt, gibt es erst mal ein böses Erwachen. Und die Hoffnung, das Gerät im eng getakteten Flughafenbetrieb wiederzufinden, ist gering. Ob eine Mail an das „Lost-and-Found“-Büro der Stuttgart Ground Services hilft, das Telefon mit all den Kontakten und Daten wiederzufinden? Nach vier Stunden die verblüffende Nachricht per Mail: Das gute Stück ist wieder aufgetaucht, und darf ab Flughafen abgeholt werden. Zwar kostet das 25 Euro Bearbeitungsgebühr, aber das ist die Sache wert.

„Es ist sehr aufwändig, so