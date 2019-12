Kreis EsslingerEr will kein Weltverbesserer sein, er ist keiner, der Luftschlösser baut und er weiß, was eine 70-Stunden-Arbeitswoche bedeutet. Jörg Barner hängt an seiner Heimat, auch wenn es ihn fortzieht, und er erlebt Überfluss, wo Verzicht die Menschen reicher machen würde. „Von dem, was wirklich wichtig ist“, sagt er, „haben wir seltsamerweise zu wenig.“ Zeit, Demut, Empathie – in einer Welt, wie er sie wahrnimmt, in der Wachstum als unverzichtbar gilt, ist dafür kaum Platz.

An der Schwelle zum fünften Lebensjahrzehnt beschließt Barne, dem Raum zu geben, was sich als irritierendes Unbehagen und diffuse Sehnsucht in sein Leben geschlichen