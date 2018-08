Wer den scheidenden stellvertretenden Bürgermeister Rolf Haas mit seinen 76 Jahren trifft, glaubt kaum, dass der rüstige Senior nun auch im Ehrenamt in den Ruhestand geht. Am Dienstag gab er nach 27 Jahren im Gemeinderat sein Mandat bei den Freien Wählern an Ulrike Müh ab. Der stets elegant gekleidete Ingenieur mit den grauen Haaren hat sich den Entschluss nicht leicht gemacht, „aber wenn die Gesundheit nachlässt, muss man Jüngeren den Vortritt lassen.“ Dennoch blickt der leidenschaftliche Kommunalpolitiker gerne zurück: „Ich hatte das große Glück, in einer Zeit Gemeinderat sein zu dürfen, in der erhebliche