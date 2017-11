Anzeige

(red) - Die Landesförderung in Höhe von 50 000 Euro ist gesichert. Jetzt können für Filderstadt zum Schutz von gefährdeten Siedlungsbereichen so genannte „Starkregengefahrenkarten“ erstellt werden.

Der Hintergrund: In den letzten Jahren haben in Deutschland „Starkregenereignisse“ zugenommen, zu erheblichen Sachschäden geführt und Menschenleben gefordert. Auch in Filderstadt hat es in der Vergangenheit verschiedene derartige Ereignisse gegeben. Tiefbauamtsleiter Norbert Branz: „Durch die klimatische Entwicklungen ist künftig mit einer Zunahme der Schäden und deren Umfang zu rechnen.“ Die Stadt habe sich daher um Fördermittel