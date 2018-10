FilderstadtDie Stadt Filderstadt wird eine weitere Ganztagsgrundschule einrichten. Der Gemeinderat hat grundsätzlich beschlossen, als Standort für die Schule das Bildungszentrum Seefälle in Bonlanden näher zu untersuchen. Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Raumprogramm zu erstellen sowie die Form zu definieren.

In Filderstadt wird derzeit nur an der Grundschule Bruckenackerschule in Bernhausen ein Ganztagsbetrieb angeboten. Nach den Ergebnissen einer Elternumfrage im Jahr 2016 wären jedoch drei Ganztagsgrundschulen notwendig. Die Verwaltung hatte daher alle Grundschulen in der Stadt unter die Lupe genommen und ihre Eignung als mögliche Standorte für