KöngenNein, Werbung müssen sie eigentlich keine mehr machen: Längst hat es sich herumgesprochen, dass der dreitägige „Advent im Schloss“ zu den stimmungsvollsten vorweihnachtlichen Märkten in der Gegend zählt: Im herrlichen Ambiente des klassizistischen Köngener Schlosses mit Rittersaal und Innenhof stellen in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre Arbeiten aus. Dass sich die Besucher und die Aussteller – 41 sind es in diesem Jahr – im Schloss so wohl fühlen, dafür sorgen die beiden Initiatorinnen Sabine Henne-Pitzinger und Saskia Keller, die pfiffige Ideen, viel Knowhow, Erfahrung und noch mehr Herzblut in